Секс в искусстве: известную пианистку обвиняют в "непотребстве"

Ролики с ее игрой давно стали вирусными в интернете. Ну еще бы, мало того, что это талантливая пианистка, она к тому же - потрясающе красива и сексуальна. И все это - свой талант и внешние данные - она совмещает в игре.

Речь идет об уроженке Узбекистана Лоле Астановой. Она уже давно живет в США и как-то заявила журналистам, что вернется на Родину только с концертом.

Сейчас же пошла волна обвинений в ее адрес, что она слишком сексуализирует искусство.