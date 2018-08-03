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Секс в искусстве: известную пианистку обвиняют в "непотребстве"

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- ВБ
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Ролики с ее игрой давно стали вирусными в интернете. Ну еще бы, мало того, что это талантливая пианистка, она к тому же - потрясающе красива и сексуальна. И все это - свой талант и внешние данные - она совмещает в игре.

Речь идет об уроженке Узбекистана Лоле Астановой. Она уже давно живет в США и как-то заявила журналистам, что вернется на Родину только с концертом.

Сейчас же пошла волна обвинений в ее адрес, что она слишком сексуализирует искусство.

URL: https://www.vb.kg/372574
Теги:
искусство, концерт, США, Узбекистан, секс, эротика, секс в искусстве
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Комментарии
супер
03.08.2018, 09:54

Узбекская Моника Белуччи. Наслаждаться надо, а не критиковать. идиоты. 

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