Секс в искусстве: известную пианистку обвиняют в "непотребстве"

Узбекская Моника Белуччи. Наслаждаться надо, а не критиковать. идиоты.
Ролики с ее игрой давно стали вирусными в интернете. Ну еще бы, мало того, что это талантливая пианистка, она к тому же - потрясающе красива и сексуальна. И все это - свой талант и внешние данные - она совмещает в игре.
Речь идет об уроженке Узбекистана Лоле Астановой. Она уже давно живет в США и как-то заявила журналистам, что вернется на Родину только с концертом.
Сейчас же пошла волна обвинений в ее адрес, что она слишком сексуализирует искусство.