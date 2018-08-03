Водителя маршрутки №128, смотревшего видео во время езды, оштрафуют

Личность водителя маршрутки №128, смотревшего видеоролики на телефоне во время езды, установлена. Об этом редакции VB.KG сообщили в УОБДД ГУВД по городу Бишкек.

- Он понесет наказание в законном порядке. В отношении нарушителя будут приняты меры согласно Административному кодексу КР, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что "применение во время движения транспортного средства переговорного устройства или средства связи водителем данного транспортного средства" по Административному кодексу наказывается штрафом в размере 200 сомов.

Напомним, видео с нарушением ПДД маршруточника опубликовал в Сети Ариет Таиров накануне.