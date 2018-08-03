Президент подписал закон об образовании

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 июня 2018 года.

Закон разработан в целях усовершенствования порядка проведения выборов руководителей высших учебных заведений и развития академической свободы образовательных организаций.

В частности, в части 4 статьи 38 слова "Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства обороны Кыргызской Республики" заменены словами "государственных органов Кыргызской Республики в сфере внутренних дел, иностранных дел и обороны".

Часть 7 статьи 38 принято в новой редакции. Согласно новой редакции закона, избранным считается кандидат, набравший свыше пятидесяти процентов голосов от числа принявших участие в выборах руководителя государственного высшего учебного заведения. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Избранным считается кандидат, получивший свыше пятидесяти процентов голосов от числа принявших участие в повторном голосовании. Избранный кандидат утверждается в должности руководителя государственного высшего учебного заведения в течение десяти дней со дня проведения выборов руководителем уполномоченного государственного органа в области образования. Руководитель государственного высшего учебного заведения, имеющего статус "национальный", утверждается Премьер-министром Кыргызской Республики в течение десяти дней со дня проведения выборов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.