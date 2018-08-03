Погода
$ 68.05 - 68.30
€ 78.62 - 79.57

Президент подписал закон об образовании

156  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об образовании".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 21 июня 2018 года.

Закон разработан в целях усовершенствования порядка проведения выборов руководителей высших учебных заведений и развития академической свободы образовательных организаций.

В частности, в части 4 статьи 38 слова "Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и Министерства обороны Кыргызской Республики" заменены словами "государственных органов Кыргызской Республики в сфере внутренних дел, иностранных дел и обороны".

Часть 7 статьи 38 принято в новой редакции. Согласно новой редакции закона, избранным считается кандидат, набравший свыше пятидесяти процентов голосов от числа принявших участие в выборах руководителя государственного высшего учебного заведения. В случае, если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.

Избранным считается кандидат, получивший свыше пятидесяти процентов голосов от числа принявших участие в повторном голосовании. Избранный кандидат утверждается в должности руководителя государственного высшего учебного заведения в течение десяти дней со дня проведения выборов руководителем уполномоченного государственного органа в области образования. Руководитель государственного высшего учебного заведения, имеющего статус "национальный", утверждается Премьер-министром Кыргызской Республики в течение десяти дней со дня проведения выборов.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: https://www.vb.kg/372583
Теги:
Министерство образования, образование, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  