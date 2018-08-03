III ВИК: Более тысячи юрт установят в этногородке Кырчын

В этногородке Кырчын, где будет представлена культурная программа III Всемирных игр кочевников, установят более 1000 юрт. Об этом сообщил заслуженный деятель культуры Кыргызстана, режиссер Зарылбек Молдобакиров, ответственный за организацию культурных программ всех областей Кыргызстана.

По его словам, каждая область страны планирует возвести от 11 до 13 юрт. Собеседник отметил, что кроме областей, юрты возведут и два крупных города - Бишкек и Ош.

Молдобакиров добавил, что большой интерес к III ВИК проявляют общественные объединения и организации, которые также принимают участие в различных конкурсах, проводимых в рамках культурной программы Игр.

"Ряд общественных объединений таких, как "Ала-Тоо айымдары", "Кийиз дуйно", "Ак элечек апалар", "Кыргыз жери" и другие также установят по 18-20 юрт. Кроме того, на территории этногородка будут возведены юрты для театрализованных программ. В общей сложности, мы ожидаем, что будет установлено более 1000 юрт", - заверил режиссер.

По его словам, те, кто хочет установить свою юрту в этногородке Кырчын, могут обратиться в штаб режиссерско-постановочной группы. В период подготовки к III ВИК штаб принимает заявки в республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова в г.Бишкеке.

В заключение собеседник добавил, что на территории этногородка состоятся конкурсы, связанные с национальной кыргызской юртой. "Мы намерены организовать различные состязания, в числе которых конкурс на лучшее убранство юрты с соблюдением многовековых традиций, но, конечно же, гвоздем специальной программы будет скоростное возведение юрты".