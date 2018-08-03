В Международном аэропорту "Манас" прошло командно-штабное учение

В Международном аэропорту "Манас" 2 августа 2018 года прошло командно-штабное учение по теме "Действие органов управления и сил аварийно-спасательных команд при возникновении ЧС".

Целью учения являлись совершенствование практических навыков всех служб Бишкекского филиала ОАО "МАМ", в управлении ими при ликвидации чрезвычайных ситуаций и решении задач экстренной эвакуации персонала и посетителей аэровокзала аэропорта "Манас", а также отработка участниками штабного учения практических действий по оценке обстановки, принятия решений и постановке задач подчиненным на ликвидацию ЧС.

Участники учения должны были отработать действия в условной чрезвычайной ситуации – пожар:

· Оповещение

· Эвакуация персонала и посетителей АВК

· Ликвидация последствий пожара

· Отработка практических действий аварийно-спасательных команд и др.

Согласно тактическому замыслу, на 2-м этаже аэровокзального комплекса аэропорта "Манас" в результате технической неисправности электропроводки произошло возгорание, которое привело к воспламенению и задымлению.

По легенде учения, к моменту прибытия первых пожарных подразделений пожар распространился на 3 этаж АВК. В горящем помещении и соседних расположенных помещениях корпуса создалось сильное задымление и высокая температура.

Для ликвидации последствий ЧС были привлечены все силы экстренного реагирования, развернут пункт временного размещения пассажиров и сотрудников, отработано межведомственное взаимодействие всех экстренных служб.

В ходе тушения условного пожара были отработаны вопросы взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с другими службами БФ ОАО "МАМ", а также приемы и способы тушения пожара и проведения аварийно- спасательных работ.