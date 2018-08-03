В Бишкеке для движения открыли несколько дорог

По информации управления капитального строительства столичного муниципалитета, улица Ахунбаева открыта для движения автомобильного транспорта.

Дорожные работы на участке между проспектом Айтматова и улицей Бакаева (Чапаева) завершились меньше, чем за месяц. Дорожные работы проходили в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На данном участке были произведены работы по замене дорожного полотна и установлены новые дорожные бордюры. В общей сложности в рамках этого проекта было отремонтировано почти два километра улицы Ахунбаева, на участке от Садырбаева (Баха) до проспекта Айтматова.

По тому же проекту в числе других 23 дорог ремонтируется улица Уметалиева. В этом году дорожные работы пройдут на ее двухкилометровом участке между проспектами Чуй и Жибек Жолу. Ниже улицы Рыскулова дорожные работы уже завершены, также с существенным опережением графика.

Участок от проспекта Жибек Жолу до улицы Рыскулова для движения автомобильного транспорта был открыт сегодня 3 августа.