В Бишкеке и нескольких селах отключат газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 7 по 8 августа в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Ж.Жолу, Усенбаева, Мичурина, Ибраимова;

- с 6 по 9 августа в с. Ленинское по ул. Алма-Атинская, Коммунарская, Набережная, Восточная, Виноградная;

- с 6 по 9 августа в с. Луговое по ул. Садовая, Трансформаторная, Садыгалиева, Алма-Атинская, Аламудунская, Северная, Малая ГЭС.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.