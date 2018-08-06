Зал ожидания Международного аэропорта "Ош" расширили до 1500 кв.м.

В июле 2018 года завершен очередной этап строительно-монтажной работы по расширению здания аэровокзала международного аэропорта "Ош". На сегодняшний день зал ожидания аэропорта "Ош" расширили до 1500 кв.м. Проект "Дополнительная пристройка к зданию аэровокзала аэропорта "Ош" был разработан в 2017 году.

В аэропорту "Ош" ежегодно увеличивается пассажиропоток, в связи с этим возникла острая необходимость в расширении и модернизации аэровокзала аэропорта "Ош". За последние два года проделана колоссальная работа по реконструкции аэропорта "Ош" для создания аэровокзального комплекса, соответствующего международным стандартам.

В аэровокзальный комплекс входят залы прилета и вылета, VIP-зал и зал официальных делегаций. Это все плодотворно влияет на комфорт и качество обслуживания пассажиров, что также ведет к увеличению пропускной способности аэропорта "Ош". Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 550-600 пассажиров в час.

На данный момент общая площадь аэровокзального комплекса международного аэропорта "Ош" составляет порядка 9250 кв.м. В 2015 году общая площадь аэровокзала составляла более 3500 кв.м.

Справочно:

2016

• Увеличили здание прилета пассажиров аэропорта "Ош" на 660 м2;

• Завершили реконструкцию второго этажа в зале вылета, где увеличилась полезная площадь на 350 м2;

• Построены 2 помещения для досмотра и пропуска авиапассажиров и VIP пассажиров площадью 140 м2 (контрольно-пропускные пункты);

• Завершена работа по расширению АВК аэропорта "Ош" в сторону перрона и увеличена производственная площадь на 900 м2;

• Завершено строительство автостоянки для обеспечения парковочных площадей и безопасного проезда спецмашин аэропорта.

2017

• Завершена работа по перепланировке международного сектора - разделение залов: VIP-зал и зал официальных делегаций. Площадь составила 623 м2;

• Завершена реализация проекта "Расширение здания аэровокзала из облегченных конструкций (между КПП и АВК) на 600 м2;

• Завершен проект "Реконструкция искусственной взлётно-посадочной полосы и рулёжной дорожки";

• Оборудована комната матери и ребенка.

2018

• Сдан в эксплуатацию новый зал прилета аэропорта "Ош". До начала строительства площадь зала прилета составляла 660 квадратных метров, а после завершения строительных работ общая площадь зала прилета стала 1880 квадратных метров. Для ускорения процесса получения багажа пассажирами, в зале выдачи багажа установлено дополнительное оборудование системы выдачи багажа, сейчас их три;

• На данный момент ведется работа по удлинению ИВПП на 400 м.