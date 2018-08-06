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Гражданка КР пыталась выехать в Узбекистан по чужому паспорту

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в пункте пропуска "Ак-Кыя-автодорожный" пограничный наряд задержал гражданку Кыргызстана, пытавшуюся пересечь государственную границу по чужому паспорту.

Гражданка Кыргызстана Г.М., 1985 г.р., пыталась проехать из Кыргызстана в анклав Шахимардан Республики Узбекистан. При прохождении паспортного контроля она предъявила пограничникам паспорт на имя М.М., 1989 г.р.

Однако в ходе идентификации личности предъявительницы паспорта с фотографией в документе пограничник выявил отличия во внешности. В ходе опроса гражданка Г.М. призналась, что использовала паспорт родственницы.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения МВД.

URL: https://www.vb.kg/372611
Теги:
граница, нарушения, паспорт, Узбекистан, Кыргызстан
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