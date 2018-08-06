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ГП "Келечек" нанесло ущерб государству на несколько миллионов сомов

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- Оксана Гут
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Сотрудниками ГСБЭП КР совместно с сотрудниками ГКНБ КР выявлен факт злоупотребления служебным положением со стороны сотрудников государственного предприятия "Келечек".

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены нарушения по необоснованному завышению расходов на сумму свыше 3 миллионов сомов, которые должны были быть перечислены в доход республиканского бюджета, необоснованно списанные денежные средства на приобретение малоценно-быстро изнашиваемых предметов (МБП) на сумму свыше 400 тысяч сомов, а также нарушения по закупке услуг на общую сумму 3 миллиона 970 тысяч 400 сомов.

Кроме того, были нарушены требования постановления правительства КР и Национального банка КР "Об утверждении положения о безналичных расчетах КР", где за наличный расчет была выдана заработная плата, а также приобретены товарно-материальные ценности и услуги на сумму свыше 5 миллионов сомов.

На основании собранных материалов ГСБЭП и ГКНБ прокуратурой по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 221 ч.3, ч.4 п.2 "Злоупотребление служебным положением служащим коммерческой организации" УК КР.

В настоящее время ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/372612
Теги:
бюджет, коррупция, нарушения, Финполиция, ГСБЭП, ГКНБ
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