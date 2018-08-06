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В Аламединском РОВД новый начальник. Что о нем известно?

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- ВБ
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Сегодня, 4 августа 2018 года, начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Самат Курманкулов представил личному составу Аламединского РОВД нового начальника - полковника милиции Талатбека Калыбековича.

Асаналиев Талантбек Калыбекович родился в 1975 году.

Образование высшее.

Окончил БВШ МВД КР.

В органах внутренних дел с 1993 года.

Свою службу в органах внутренних дел начал оперуполномоченным уголовного розыска ГОМ-8 ОВД Октябрьского района г. Бишкек. За время службы работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

Работал на различных руководящих должностях: начальник управления ГУУР МВД Кыргызской Республики, начальник отдела УУР ГУВД г. Бишкек, начальник ГОМ-2 УВД Ленинского района г.Бишкек, заместитель начальника УВД Первомайского района г. Бишкек, заместитель начальника УУР ГУВД г. Бишкек, заместитель начальника СКМ ГУВД г.Бишкек, с июня 2018 года работал начальником Второго управления СКМ МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/372613
Теги:
ГУВД, МВД, назначение
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