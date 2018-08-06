"Бакай Банк" на Иссык-Куле качественно обслуживает местных жителей и гостей

ОАО "Бакай Банк" успешно развивается на территории Кыргызстана на протяжении 20 лет. Филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Для индивидуальных посетителей представлены кредиты и депозиты, платежные пластиковые карточки, переводы и коммунальные платежи, услуга пользования сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в Каракольском филиале "Бакай Банка". О его работе рассказал управляющий Бактыбек Бозумбаев.

- Бактыбек Бозумбаевич, расскажите пожалуйста, чем ваш филиал отличается от филиалов других банков?

- В Караколе сейчас проживает около 80 тысяч человек. Наш филиал "Бакай Банка", а также сберегательные кассы, могут оказать всем жителям, а также гостям города полный спектр банковских услуг. В ближайшем будущем у нас запланирован большой объем работы. Филиал предоставляет весь спектр банковских услуг, расчетно-кассовое обслуживание, прием вкладов, кредитование, обслуживание по платежным картам Visa и Элкарт. Осуществляем денежные переводы, среди них наиболее популярные: Золотая Корона и Бакай Трансфер. Кстати, если отправлять или получать денежные средства по системе "Золотая Корона" во всех филиалах и сберкассах "Бакай Банка" до конца года, можно выиграть главный приз – 700 тысяч сомов. Кроме того, мы наращиваем свой потенциал и начали привлекать юридические лица. Также параллельно работаем с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Хочу отметить, что у нас сейчас действует выгодная летняя акция по кредитам. С начала и до конца лета мы снизили процентные ставки на коммерческие займы на 4%. В "Бакай Банке" созданы более привлекательные условия для клиентов по сравнению с другими коммерческими учреждениями.

- Какие особенности работы вашего филиала в летний туристический сезон?

- Для удобства наших клиентов у нас в сберегательной кассе №56 в с. Бостери с 25 июня предоставляется услуга индивидуальных сейфовых ячеек. Кстати, она пользуется спросом среди постоянных, а также новых клиентов. А также продлен режим работы СК№56 с 08:30 до 19:30 без выходных. Могу отметить, что клиенты довольны качеством нашего обслуживания. У нас есть книга жалоб и предложений, там написаны только положительные отзывы. Все наши сотрудники очень приветливые. Когда к нам заходят клиенты, они всегда здороваются, когда уходят прощаются. Для улучшения качества обслуживания проводятся обучающие семинары. Все понимают, что, когда хорошее обслуживание, клиенты всегда возвращаются.

- Как часто обращаются туристы за услугами в ваш филиал и сберегательные кассы?

- В летний сезон в Иссык-Кульскую область приезжает большое количество туристов. Но по сравнению с прошлым годом, в этом году туристический сезон начался позже. Но несмотря на это, клиентов у нас достаточно, в том числе и из-за рубежа. Иностранные гости в основном обращаются к нам за проведением обменных операций. Их привлекает удобное расположение наших подразделений. Например, сберкасса в с. Кызыл-Суу №61 расположена в центре села, ее очень хорошо видно. В селе Бостери наша сберкасса №56 тоже находится на видном месте. Сберкасса №46 в Караколе построена на центральном рынке, в основном туда приходят местные жители, торговцы. В нашем филиале в Караколе среди клиентов - много туристов из Европы, Израиля и конечно из стран СНГ.

- Как вы готовитесь к предстоящим III Всемирным играм кочевников, которые пройдут на Иссык-Куле?

- В связи с проведением III Всемирных игр кочевников, мы ожидаем большой наплыв иностранных гостей. Могу заверить, что наш филиал и сберкассы в Иссык-Кульской области готовы обслуживать туристов на самом высоком уровне быстро и качественно. Напоминаю, что до 15 сентября СК № 56 в с. Бостери будет работать до 19:30 часов для удобства наших клиентов.

Если вы хотите воспользоваться услугами Каракольского филиала ОАО "Бакай Банк", предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефон:

г. Каракол, ул. Жусаева б/н, телефоны: 0 (3922) 5-01-55, 0(3922) 5-02-92, 0(3922) 5-03-22

Время работы: будние дни с 08.30-16.30. Без перерыва на обед.

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО "Бакай Банк", расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

***

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.