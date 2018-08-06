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Кашкар Джунушалиев провел строевой смотр сотрудников милиции

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- ВБ
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6 августа 2018 года на плацу Центрального Аппарата МВД прошел строевой смотр сотрудников милиции. В данном мероприятии приняли участие министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев, заместители министра Алмаз Орозалиев, Курсан Асанов, Мирлан Каниметов и весь личный состав центрального аппарата МВД КР.

Главным событием стало награждение сборной команды МВД Кыргызской Республики победителей и призеров VI Спартакиады среди работников государственных органов КР.

Так, министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Кашкар Джунушалиев наградил сотрудников денежной премией и ценными подарками. Всего приказом министра внутренних дел генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева награждены 118 сотрудников ОВД.

Напомним, с 23 по 28 июня на спортивных базах города Бишкек прошла VI Спартакиада работников государственных органов КР. На данном мероприятии проведены соревнования по 16 видам спорта, и еще добавили нормативы физической подготовленности, в которых были задействованы практически все государственные органы республики. В Спартакиаде участвовало около 2 тыс. представителей гражданских и силовых структур. Сборная команда МВД КР в общем командном зачете заняла 1 место.

После вручения наград министр Кашкар Джунушалиев поблагодарил сборную команду МВД за спортивные достижения, а также отметил, что "Впереди всех граждан Кыргызстана ожидают важные мероприятия, такие как празднование Дня независимости, проведения Всемирных игр кочевников и прибытия глав государств саммита. На ОВД возложена большая задача по охране общественного порядка во время проведения вышеуказанных мероприятий.

Требую от каждого сотрудника большой ответственности и вежливого обращения с гражданами, проявить профессионализм и своевременно принимать меры по недопущению нарушения общественного порядка".

Завершился общий строевой смотр прохождением торжественным маршем по плацу, милиционеры продемонстрировали строевую подготовку.

URL: https://www.vb.kg/372616
Теги:
Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев, МВД
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Комментарии
Красава
06.08.2018, 11:17

Отличная новость, Джунушалиев поднимает МВД, красава генерал!

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