Погода
$ 68.02 - 68.20
€ 78.45 - 79.30

Audi 100, домашний скот и сено. Что горело в Кыргызстане на выходных

177  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За минувшие выходные в Кыргызстане произошло 40 пожаров. Больше всего возгораний зарегистрировано в Чуйской области – 17, в Бишкеке – 7. В основном, по данным МЧС КР, горело сухотравие.

Кроме того, в Ленинском районе Бишкека по улице Темирязева в комнате общежития Бишкекского финансово-экономический техникума загорелся матрас.

В Ленинском районе по улице Алыбаева №90 сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке бани площадью 30 м2.

В Оше на участке Дачный охвачено огнем 8 кв.м жилого дома №91 по улице Иригатора.

В Чуйской области в селе Ивановка Иссык-Атинского района полностью сгорела автомашина марки Audi 100.

В Московском районе в селе Беш-Терек по улице Центральная №18 огонь уничтожил 60 кв. м шиферной кровли и 500 тюков сена.

В Ысык-Атинском районе в селе Чолпон по улице Токтогула сгорел сарай площадью 500 кв.м, 2200 тюков сена и 1 голова КРС.

В Ошской области: Кара-Суйский район в селе Маданият - шиферная кровля по деревянной обрешетке двухэтажного навеса площадью 80 кв.м и 200 тюков сена.

Иссык-Кульская область: в городе Каракол по улица Тыныстанова дом №60 сгорела спальня площадью 36 кв.м.

Таласская область: в Манасском районе с 28 июля 350 человек, в том числе спасатели МЧС КР, сотрудники РОВД, местное население тушили в горах Алмалуу села Жайылган сухотравье и кустарники. Общая площадь сгоревшего участка составляет около 2000 га.

Баткенская область: в Кадамжайском районе в селе Кереге-Таш 2 - шиферная кровля по деревянной обрешетке двухэтажного сарая площадью 99 кв.м, 400 тюков сена и 55 штук шифера.

Причины пожара в настоящее время уточняются.

Джалал-Абадская область: в Сузакском районе в селе Благовещенка по улице Мусаке во дворе дома сгорели 15 кв.м мусора и 0.5 куб.м

древесины из-за неосторожного обращения с огнем.

URL: https://www.vb.kg/372617
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  