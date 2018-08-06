Audi 100, домашний скот и сено. Что горело в Кыргызстане на выходных

За минувшие выходные в Кыргызстане произошло 40 пожаров. Больше всего возгораний зарегистрировано в Чуйской области – 17, в Бишкеке – 7. В основном, по данным МЧС КР, горело сухотравие.

Кроме того, в Ленинском районе Бишкека по улице Темирязева в комнате общежития Бишкекского финансово-экономический техникума загорелся матрас.

В Ленинском районе по улице Алыбаева №90 сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке бани площадью 30 м2.

В Оше на участке Дачный охвачено огнем 8 кв.м жилого дома №91 по улице Иригатора.

В Чуйской области в селе Ивановка Иссык-Атинского района полностью сгорела автомашина марки Audi 100.

В Московском районе в селе Беш-Терек по улице Центральная №18 огонь уничтожил 60 кв. м шиферной кровли и 500 тюков сена.

В Ысык-Атинском районе в селе Чолпон по улице Токтогула сгорел сарай площадью 500 кв.м, 2200 тюков сена и 1 голова КРС.

В Ошской области: Кара-Суйский район в селе Маданият - шиферная кровля по деревянной обрешетке двухэтажного навеса площадью 80 кв.м и 200 тюков сена.

Иссык-Кульская область: в городе Каракол по улица Тыныстанова дом №60 сгорела спальня площадью 36 кв.м.

Таласская область: в Манасском районе с 28 июля 350 человек, в том числе спасатели МЧС КР, сотрудники РОВД, местное население тушили в горах Алмалуу села Жайылган сухотравье и кустарники. Общая площадь сгоревшего участка составляет около 2000 га.

Баткенская область: в Кадамжайском районе в селе Кереге-Таш 2 - шиферная кровля по деревянной обрешетке двухэтажного сарая площадью 99 кв.м, 400 тюков сена и 55 штук шифера.

Причины пожара в настоящее время уточняются.

Джалал-Абадская область: в Сузакском районе в селе Благовещенка по улице Мусаке во дворе дома сгорели 15 кв.м мусора и 0.5 куб.м

древесины из-за неосторожного обращения с огнем.