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Умбеталиев: На Токтогульской ГЭС произошла крупная авария

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- ВБ
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Общественный деятель Расул Умбеталиев прислал сообщение, в котором сообщает, что "вчера, 5 августа 2018 г., на самой крупной ГЭС произошла авария высокой категории".

"Вышел из рабочего режима блочный трансформатор №1 гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС. Возможные причины аварии: нарушение герметичности, повреждение соединительных муфт силового трансформатора, который преобразовывает генераторное напряжение 14,76 кВ на высокое напряжение 500 кВ или повреждение силового кабеля 500 кВ.

В данное время гидроагрегат №1 Токтогульской ГЭС не вырабатывает электроэнергию.

В ходе рабочей поездки по Джалал-Абадской области 4 августа 2018 г. премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев ознакомился с модернизацией Токтогульской ГЭС. Руководители госкомитета промышленности, энергетики и недропользования, нацэнергохолдинга, эко-технической инспекции, ОАО "Электрические станции" убедительно заверили главу правительства об успешном проведении реконструкции ГЭС. По неподтвержденным данным, сегодня, т.е. 6 августа 2018 г., спустя ровно два дня, председатель кабинета министров вновь собрал глав энергетической отрасли, контролирующих и надзорных органов и дал жесткое задание по выяснению причин аварии и срочному восстановлению работы гидроагрегата №1 Токтогульской ГЭС.

На самом стратегическом энергетическом объекте Кыргызстана сложилась огромная угроза взрывов других блочных трансформаторов по проекту модернизации Токтогульской ГЭС 1-фазы.

Самое главное, что бы модернизация Токтогульской ГЭС не превратилась в модернизацию ТЭЦ г. Бишкек", - пишет общественный деятель Умбеталиев.

VB.KG уже обратились в профильные ведомства за подтверждением или опровержением этой информации.

URL: https://www.vb.kg/372623
Теги:
ГЭС, Мухамметкалый Абулгазиев, Расул Умбеталиев
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Комментарии
мэсний
06.08.2018, 15:53

зачем аблгазиев туда поехал..не поехал -не было бы аварии..

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Владимир Иванов
06.08.2018, 16:00
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Комментариев: 22

Как только что-то начинают модернизировать, так начинаются аварии. Может пока притормозить с модернизациями? Или привлекать для их выполнения более подготовленный персонал с дружественных стран.

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Тилекмат
06.08.2018, 16:36

Таджики скоро закончат строительство Рогунской ГЭС, между прочим с самой высокой плотиной, наши же руководители не то, что Камбарату и ВН каскад построить не могут, частичную модернизацию ТЭЦ и Токтогулки провести без скандала не смогли.

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