Что нового Абылгазиев рассказал Жээнбекову?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 6 августа, встретился с премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Были обсуждены меры, принимаемые Правительством КР по обеспечению экономического роста в стране и улучшения благосостояния граждан.

Президент Сооронбай Жээнбеков сделал акцент на необходимости усиления деятельности Правительства по развитию регионов. Глава государства также обратил особое внимание на реализацию Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана, проект которого в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение заседания Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.

Кроме того он порекомендовал премьер-министру активизировать предварительную разъяснительную работу по новым инициативам правительства.

"Новые инициативы всегда требуют предварительного разъяснения, чтобы граждане достаточно были информированы о необходимости нововведений", - подчеркнул глава государства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о работе правительства по подготовке к зиме, проведению осенних полевых работ, строительству и ремонту социальных и инфраструктурных объектов, вопросам реализации проектов "Безопасный город", электронного управления на основе системы "Тундук" и Программы цифровой трансформации "Таза Коом".

По информации Мухаммедкалыя Абылгазиева, межведомственной рабочей группой разработаны проекты технико-экономического обоснования и технического задания к проекту "Безопасный город", в рамках которого 38 перекрестков, 52 стационарных рубежа республики будут оснащены камерами фиксации нарушений, а также обеспечены 20 передвижными аппаратно-программными комплексами.

Государственным комитетом информационных технологий и связи КР 20 июля 2018 года был объявлен конкурс среди компаний, желающих принять участие в реализации данного проекта, по результатам которого будет определено начало его запуска.

Касаясь реализации Программы цифровой трансформации "Таза Коом" Премьер-министр отметил, что советом по электронному управлению и развитию информационно-коммуникационных технологий при Правительстве КР были одобрены перечни приоритетных проектов для последующей реализации в рамках Программы.

"На сегодняшний день 7 проектов, такие как "Информационный киоск для МСУ", "Е-очередь в детские сады" "Гибридная почта", уже реализованы. 10 проектов находятся на стадии реализации, 16 проектов запланированы к реализации", - проинформировал Мухаммедкалый Абылгазиев.