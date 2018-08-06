Кандидатуру Суракматова на пост мэра Бишкека возможно обжалуют в суде

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР считает, что нет оснований для отмены выборов мэра города Бишкек.

Сегодня члены комиссии отказали в удовлетворении жалобы директора ОФ "Наше право" Каличи Умуралиевой.

Отметим, Азиз Суракматов, по мнению правозащитницы, не может быть мэром из-за конфликта интересов. "Он представляет строительные компании, а вопросы по предоставлению земельных участков, выдаче разрешительных документов решает именно мэрия", - аргументирует Умуралиев.

Однако в ЦИК сослались на то, что жалующиеся не предоставили материалов, подтверждающих данное заявление.

Напомним, 1 августа на круглом столе ряд правозащитников приняли резолюцию по отмены выборов мэра столицы из-за одного единственного кандидата, который "имеет конфликт интересов".

А сегодня у здания ЦИК прошла акция протеста против регистрации Азиза Суракматова в качестве кандидата на пост градоначальника.

Митингующие заявили, что если комиссия зарегистрирует Суракматова, то они намерены подать в суд. А в случае, если единственные кандидат будет все-таки избран мэром, то активисты сожгут чучела депутатов Бишкекского горкенеша, которые сегодня уже были продемонстрированы.

Избрание нового мэра состоятся 8 августа. Несмотря на то, что Азиз Суракматов единственный претендент, в ЦИК не считают выборы безальтернативными.Так как депутаты БГК могут проголосовать "за" или "против".