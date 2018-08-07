Невозможно смотреть ТВ - сплошная мерзкая реклама от китайских МЦ!

Здравствуйте! Есть ли у нас в республике орган, фильтрующий то, что показывают по телевизору?

ТВ смотреть невозможно, мерзкая реклама от китайских МЦ про лечение геморроя и гинекологических заболеваний в подробностях. По бегущей строке на "Семейном" предлагают урегулировать вопрос по однополым бракам. А ведь это дети смотрят, садясь за ужин, приходится выключать телевизор, дабы не испортить аппетит, - прислал возмущенное сообщение в Народную новость читатель Юрий.

От редакции напомним давнее заключение медиков, что принимать пищу при просмотре телевизора вообще вредно.