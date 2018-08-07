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Невозможно смотреть ТВ - сплошная мерзкая реклама от китайских МЦ!

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- ВБ
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Здравствуйте! Есть ли у нас в республике орган, фильтрующий то, что показывают по телевизору?

ТВ смотреть невозможно, мерзкая реклама от китайских МЦ про лечение геморроя и гинекологических заболеваний в подробностях. По бегущей строке на "Семейном" предлагают урегулировать вопрос по однополым бракам. А ведь это дети смотрят, садясь за ужин, приходится выключать телевизор, дабы не испортить аппетит, - прислал возмущенное сообщение в Народную новость читатель Юрий.

От редакции напомним давнее заключение медиков, что принимать пищу при просмотре телевизора вообще вредно.

URL: https://www.vb.kg/372629
Теги:
реклама, телевидение
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