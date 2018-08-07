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Не авария, а неисправность. "Электрические станции" опровергают Умбеталиева

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- Оксана Гут
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При тестовом режиме на трансформаторе, который преобразовывает напряжение 15,75 кВ на высокое 500кВ, на участке элегазового перехода трансформатора и кабеля 500 кВ выявлена неисправность. Об сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции". Сообщение разослано спустя 16 часов после первой публикации заявления общественного деятеля Расула Умбеталиева на VB.KG, что на Токтогульской ГЭС произошла авария, которая грозит энергетическим коллапсом.

При этом в службе подчеркивают, что аварийной ситуации на Токтогульской ГЭС нет и не было.

- В рамках реализации проекта "Реабилитация Токтогульской ГЭС" установленный трансформатор (Т-1) 15 июля этого года находится в тестовом режиме под наблюдением специалистов с завода-изготовителя и еще не сдан в эксплуатацию. В период тестового режима выявляются все возможные неисправности для своевременного устранения их до окончательной сдачи оборудования в эксплуатацию. В данное время подрядчиками SM Powertech и JOC выполняются совместные работы по устранению неисправности за свой счет в рамках контракта. В настоящее время энергетики напряженно работают над подготовкой к ОЗП 2018-2019гг. и недостоверная информация, которая не подтверждена фактами, со стороны так называемых "экспертов" вводит в заблуждение общественность, - говорится в сообщении.

URL: https://www.vb.kg/372630
Теги:
ГЭС, энергетика, энергетический коллапс, энергетический коллапс в Кыргызстане, Расул Умбеталиев, Электрические станции
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Комментарии
Главный энергетик
07.08.2018, 10:00

Короче, я так понял, что этой зимой под чутким руководством китайцев в энергетике наступит полный коллапс. Кого теперь сажать будем? Или всё свалим на уже посаженных?

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