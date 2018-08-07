В лесу Кара-Арча не удается потушить пожар

5 августа примерно 17.00. на территории леса Кара-Арча Манасского лесхоза снова возникли очаги возгорания. До сегодняшнего дня локализовать пожар не удается.

Ранее, усилями сотрудников лесных хозяйств Бакай-Ата и государственным природным парком Кара-Буура, МЧС, пограничных служб и местных властей пожар несколько раз был потушен.

С связи с этим решением директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) Абдыкалыка Рустамова сформированы мобильные группы из числа сотрудников Чуйского и Токтогульского лесных хозяйств ГАООС и ЛХ в количестве 50 человек для оказания помощи в тушении пожара леса Кара-Арча Манасского лесхоза, сообщает пресс-служба ведомства.

Укомплектованные необходимыми средствами тушения пожара оперативно-мобильные пожарные группы во главе с заместителем директора ГАООС и ЛХ Элдияром Шериповым находятся в Таласе и оказывают всю необходимую всестроннюю помощь по тушению пожара.

В настоящее время для тушения пожара задействованы более 350 человек. К сожалению, потушить пожар пока невозможно без специальной пожаротушительной техники, поскольку пожар охватил горные, туруднодоступные места. Тем не менее, сотрудники ГАООС и ЛХ предпринимают все возможные и невозможные меры для локализации бушующего пожара. При необходимости руководство ГАООС и ЛХ намерено создать дополнительную мобильную группу из числа сотрудников Госагентства.

На сегодняшний день со дня пожара выгорело 10 га пастбищ на горе Алмалуу и примерно 20 га пастбищных земель лесного фонда Манасского лесного хозяйства.

В настоящее время сотрудники ГАООС и ЛХ непрерывно продолжают борьбу с пожаром.

От редакции отметим, что в мировой практике тушения таких пожаров используются вертолеты. У нашей республики такой возможности, к несчастью, нет.