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Вооруженная разборка в Балыкчы. Молодые люди отстреливались от милиции

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- Оксана Гут
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В Балыкчы милиционеры предотвратили вооруженную разборку. За что сами едва не получили пулю из охотничьего ружья. Информацию о происшествии распространила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Отмечается, что 6 августа примерно в 23:20 в дежурную часть ОВД г. Балыкчы поступило сообщение о звуках выстрела из огнестрельного оружия.

На место происшествия выехали следственно-оперативная и мобильная группы городской милиции и обнаружили группу молодых парней в количестве 4-5 человек. У двоих из них в руках были ружья. Увидев приближающуюся к ним милицейскую машину, один из них произвел выстрел в сторону сотрудников, но промахнулся. После чего стал бросать в машину камни.

В свою очередь, сотрудники милиции произвели предупредительные выстрелы из табельного оружия в воздух, руководствуясь ст. 15 закона "Об органах внутренних дел КР" и предложили добровольно сложить ружья и сдаться.

Но, группа молодых парней, не подчинившись законным требованиям милиционеров, попыталась скрыться с места происшествия.

В ходе преследования были задержаны 20-летний житель села Шорбулак Тонского района А. Данияр и 20-летний житель Балыкчы У. Бакыт.

У обоих были изъяты охотничьи ружья "ИЖ-18ЕМ" в количестве 2 штук и три патрона.

В своих показаниях задержанные указали, что в этот день они собрались для выяснения отношения с другими ребятами, так как ранее они избили их друга. В указанное место для разборки молодые люди прихватили с собой из дома огнестрельное оружие. В настоящее время проводятся работы по установлению владельцев ружей и их происхождения. Известно только, что они не числятся на учете ОВД Балыкчы. Также устанавливаются личности других участников разборки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 234 "Хулиганство" УК КР. Назначены соответствующие экспертизы. Задержанные водворены в ИВС ОВД Балыкчы.

URL: https://www.vb.kg/372634
Теги:
Балыкчы, Иссык-Кульская область, нападение, оружие, уголовная ответственность, хулиганство, Патрульная милиция, УВД
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
07.08.2018, 10:43
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Плюсов: 17
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Комментариев: 28

Идиоты, обеспечили себе тюремный срок.

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Гражданин
07.08.2018, 10:49

на суде они скажут думали что играли в гта)))

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Дэн
07.08.2018, 11:57

А почему только статья "хулиганство"? Был выстрел в сторону сотрудников милиции, сопротивление на требование сдать оружие. Это не одна статья УК.

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Чел
07.08.2018, 12:04

Ментам нужно сильно задуматься. Люди милиции не боятся, не уважают и не доверяют.

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Леонид Дропник
07.08.2018, 12:13
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Девушку убили в РОВД - министр как сидел на месте, так и сидит. На Иссык-Куле криминал правит балом, молодняк смотрит на вольготную жизнь коли и поступает так же. 90-тые вернулись в обнимку с 2008.

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Асхат
07.08.2018, 13:16

в стране бардак, черти что творится. каждый день смерти на дорогах, люди тонут, криминал бесчинствует, на границах сплошные проблем, земли продаются в аренду на право и налево! вообще кто-нибудь владеет ситуацией, управляет страной?!?

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никанор
07.08.2018, 14:34

Произошедшее свидетельствует уже,   о беспределе в стране.

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