Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Аферу с жилым имуществом провернули сотрудники ГРС в Оше

362  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Ош по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений отдельными должностными лицами Ошского городского управления Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество ГРС при Правительстве КР возбуждено уголовное дело по статьям 315 "Служебный подлог" и 350 "Использование подложного документа" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения проверки установлено, что отдельные должностные лица в нарушение требований законодательства, в период с сентября по ноябрь 2017 года, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, предоставили гражданам подложные справки об отсутствии на территории Кыргызской Республики недвижимого имущества.

В последующем эти граждане получили пять муниципальных жилых помещений на безвозмездной основе.

Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц вышеуказанного Департамента, нарушены охраняемые законом интересы государства.

Уголовное дело передано в следственный орган для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/372641
Теги:
Генеральная прокуратура, ГРС, прокуратура, Ош, подлог
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  