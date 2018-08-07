Аферу с жилым имуществом провернули сотрудники ГРС в Оше

Прокуратурой города Ош по факту внесения в официальные документы заведомо ложных сведений отдельными должностными лицами Ошского городского управления Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество ГРС при Правительстве КР возбуждено уголовное дело по статьям 315 "Служебный подлог" и 350 "Использование подложного документа" УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения проверки установлено, что отдельные должностные лица в нарушение требований законодательства, в период с сентября по ноябрь 2017 года, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, предоставили гражданам подложные справки об отсутствии на территории Кыргызской Республики недвижимого имущества.

В последующем эти граждане получили пять муниципальных жилых помещений на безвозмездной основе.

Таким образом, в результате противоправных действий должностных лиц вышеуказанного Департамента, нарушены охраняемые законом интересы государства.

Уголовное дело передано в следственный орган для организации дальнейшего расследования.