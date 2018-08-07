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Кыргызстан проводил спортсменов на Азиатские игры в Индонезию

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- Виктория Григоренко, Андрей Заверухин
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Сооронбай Жээнбеков сегодня в торжественной обстановке напутствовал делегацию кыргызстанских спортсменов. С 18 августа по 2 сентября 2018 года они будут представлять республику на XVIII на Азиатских играх. В этот раз Азиада пройдет в столице Индонезии Джакарте. Всего разыграют 462 медали по 40 дисциплинам.

Сборные команды КР выступят в 21 виде спорта. В нынешнем составе делегации из нашей республики - 120 представителей.

Напомним, на прошлых XVII Азиатских играх в Корее наши спортсмены выиграли 6 медалей, 2 из которых серебряные и 4 бронзовые.

Стоит отметить, что в нынешнем году Национальный олимпийский комитет КР взял на себя расходы по экипировке участников. Стоимость одного комплекта спортивно-парадной формы составила 400 долларов США. В 2014 году из бюджета на эти нужды было потрачено 5,5 миллиона сомов.

Напутствовал спортсменов и президент КР Сооронбай Жээнбеков.

"Вы отправляетесь отстоять честь нашей страны на Азиаде. Это большое достижение – получить путевку среди миллионов спортсменов на азиатском континенте. И достигли вы этого своим упорством и трудом. Верю, что вы завоюете чемпионский титул и высоко поднимите знамя кыргызского народа. Тем более, вы достойны медалей и чемпионских титулов. Покажите достойное соперничество в состязаниях, где нет слабых конкурентов. И пусть каждый ваш выход останется в памяти болельщиков", - подчеркнул глава государства.

По словам участников грядущих состязаний, к соревнованиям они готовились в течение четырех лет. Настрой спортсменов также оптимистичен.

Для справки:

Азиатские игры или Азиада – спортивное состязание, проводимое каждые четыре года среди атлетов со всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.

URL: https://www.vb.kg/372642
Теги:
Азиатские игры, Индонезия, президент, спорт, Кыргызстан, Айсулуу Тыныбекова, Сооронбай Жээнбеков
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