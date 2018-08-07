Почему подала в отставку министр юстиции Абдылдаева?

Как сообщает отдел информполитики АПКР, Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об освобождении с должности главы Минюста с Айнур Абдылдаеву.

"В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного Закона КР "О правительстве КР" она освобождена от занимаемой должности министра юстиции", - говорится в информации.

К слову, статья эта гласит, что "член правительства вправе подать прошение об отставке. Отставка члена правительства принимается или отклоняется президентом".

Причины, по которым Айнур Абдылдаева подала в отставку с поста министра, не сообщаются. Нет информации и о переходе на другую должность.