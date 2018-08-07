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Почему подала в отставку министр юстиции Абдылдаева?

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- ВБ
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Как сообщает отдел информполитики АПКР, Сооронбай Жээнбеков подписал Указ об освобождении с должности главы Минюста с Айнур Абдылдаеву.

"В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного Закона КР "О правительстве КР" она освобождена от занимаемой должности министра юстиции", - говорится в информации.

К слову, статья эта гласит, что "член правительства вправе подать прошение об отставке. Отставка члена правительства принимается или отклоняется президентом".

Причины, по которым Айнур Абдылдаева подала в отставку с поста министра, не сообщаются. Нет информации и о переходе на другую должность.

URL: https://www.vb.kg/372643
Теги:
Министерство юстиции, президент, Кыргызстан
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Комментарии
Чел
07.08.2018, 14:24

Очень плохо, что не указана причина увольнения. Опять все через задницу делает администрация. Это же не игрушка?

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