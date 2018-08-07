Звезду фильма "Такси" избили в Москве

Известный французский актер Сами Насери, звезда фильма "Такси" был избит в московском ночном клубе, сообщает РИА "Новости". Он обратился за медицинской помощью в НИИ им. Склифосовского.

По сообщению СМИ, в ночь с 4 на 5 августа Насери отдыхал в одном из ночных клубов вместе с братом. Между ними и другими отдыхающими произошел конфликт, в результате чего актер получил удар по лицу.

"Да, он обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой", - рассказали в медицинском учреждении.

К слову, это не первый инцидент со звездой "Такси". И обычно жертвой в потасовках и драках выступают его оппоненты.

С 2000 года он регулярно появляется в судебных отчетах за нарушения, которые несколько раз приводили его в тюрьму. Наказывался за нанесение побоев, оскорбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде.

В 2003 году Насери был задержан за агрессивное поведение на дороге и последовавшее избиение водителя другого автомобиля. За это он был приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно, штрафу 6000 € и лишению водительских прав сроком на три года. Следующий инцидент произошёл с актёром в ноябре 2005 года: на встрече в ресторане Насери избил стилиста фирмы Von Dutch, за что был приговорён к двум месяцам тюрьмы, которые ему пришлось полностью отсидеть.

Следующий громкий случай произошёл в феврале 2007 года. За покушение на охранника ночного клуба Насери был приговорён к девяти месяцам тюремного заключения, шесть из которых назначены как условные. Также актёру был назначен трёхлетний испытательный срок с обязательным прохождением курса лечения. На том же слушании суд вынес решение по другому делу - оскорблению полицейских, которые были приставлены к Насери после того, как он принял опасную дозу медикаментов в ночь с 17 на 18 января. Суд приговорил актёра к наказанию в виде штрафа 5000 € и месяцу тюремного заключения, которое применяться пока не будет.

14 октября 2008 года Сами Насери по неосторожности сбил сотрудницу парижской полиции. К тому же он находился за рулём, будучи лишённым водительских прав. Женщина-полицейский серьёзно не пострадала. 5 ноября Парижский исправительный суд приговорил Сами Насери к шести месяцам строгого режима и 7500 € штрафа, а также обязал его пройти курс лечения от алкоголизма.

В январе 2009 года Насери снова попал под стражу: на этот раз за нанесение ножевых ранений.

31 мая 2011 года актёр сел в тюрьму на 16 месяцев, провалив испытательный срок.

6 июля был доставлен в тюремную больницу и помещен в психиатрическое отделение после попытки суицида. Актёр попытался перерезать себе горло. По данным, сообщаемым сотрудниками тюрьмы, Насери убить себя не пытался и ни о какой попытке суицида речи нет - госпитализация актёра явилась следствием перенесённой им операции по пересадке почки.

24 июня 2013 года был арестован за драку с наркоторговцами.

В середине января 2014 года подрался с одной из своих подруг. Актёр и его сожительница предстали перед судом 18 марта.

1 марта 2014 года был задержан за то, что угрожал женщине ножом. 14 августа и 13 октября 2014 года задерживался за домашнее насилие.

В мае 2016 года его задержала полиция в Каннах с украинским водительским удостоверением.

Внесён в базу сайта Миротворец за посещения актёром Крыма осенью 2017 года.

Вот тебе и "звезда"...