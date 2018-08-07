Суракматов обязуется сделать деятельность мэрии прозрачной

Я, Суракматов Азиз Эмильбекович, кандидат на должность мэра города Бишкек, в связи с озабоченностью общественности о возможном конфликте интересов при избрании мэра г. Бишкек, заявляю следующее:

В случае избрания обязуюсь:

1. Направить все свои усилия на решение насущных вопросов развития города, обеспечение законных прав и интересов граждан;

2. При выполнении служебных обязанностей принимать законные и беспристрастные решения в целях обеспечения благополучия, стабильности, безопасности и развития города, всецело руководствоваться общественными интересами жителей города и граждан нашей страны при принятии решений, исключая и не допуская влияния личных интересов на выполнение должностных обязанностей в мэрии г. Бишкек;

3. Обеспечить прозрачную и доступную общественному контролю деятельность на посту мэра города Бишкек;

4. При этом беру на себя ответственность и обязательства принять исчерпывающие меры по недопущению конфликта интересов, принимаю на себя в случае избрания ограничения, связанные с прохождением муниципальной политической службы, а также обязуюсь согласно Закону Кыргызской Республики "О конфликте интересов" в случае избрания представить декларацию о личных интересах по месту работы.

Такое обращение к жителям города Бишкек от кандидата на пост мэра Бишкека Азиза Суракматова поступило в в Бишкекскую ТИК. Оно также направлено им в Бишкекский городской кенеш и ЦИК КР, сообщает пресс-служба ЦИКа.

При этом сообщается, что Бишкекская ТИК сегодня на своем заседании рассмотрела заявление от граждан Умуралиевой К., Антроповой С. и Биккулова Р., в котором они просят не регистрировать Суракматова А. кандидатом на должность мэра города Бишкек, ссылаясь на Закон "О конфликте интересов" и направить в Бишкекский городской кенеш сообщение о необходимости выдвижения другого кандидата.

Решением БТИК принято решение отказать в удовлетворении жалобы (о нерегистрации кандидата). Также Бишкекская ТИК рекомендует БГК принять необходимые меры по управлению возможным конфликтом интересов в случае его наличия в соответствии с Законом "О конфликте интересов" при избрании и дальнейшем вступлении в должность мэра города Бишкек.

Напомним, завтра, 8 августа, пройдет голосование членов Бишкекского городского кенеша по кандидатуре Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека.