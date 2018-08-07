Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Суракматов обязуется сделать деятельность мэрии прозрачной

113  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Я, Суракматов Азиз Эмильбекович, кандидат на должность мэра города Бишкек, в связи с озабоченностью общественности о возможном конфликте интересов при избрании мэра г. Бишкек, заявляю следующее:

В случае избрания обязуюсь:

1. Направить все свои усилия на решение насущных вопросов развития города, обеспечение законных прав и интересов граждан;

2. При выполнении служебных обязанностей принимать законные и беспристрастные решения в целях обеспечения благополучия, стабильности, безопасности и развития города, всецело руководствоваться общественными интересами жителей города и граждан нашей страны при принятии решений, исключая и не допуская влияния личных интересов на выполнение должностных обязанностей в мэрии г. Бишкек;

3. Обеспечить прозрачную и доступную общественному контролю деятельность на посту мэра города Бишкек;

4. При этом беру на себя ответственность и обязательства принять исчерпывающие меры по недопущению конфликта интересов, принимаю на себя в случае избрания ограничения, связанные с прохождением муниципальной политической службы, а также обязуюсь согласно Закону Кыргызской Республики "О конфликте интересов" в случае избрания представить декларацию о личных интересах по месту работы.

Такое обращение к жителям города Бишкек от кандидата на пост мэра Бишкека Азиза Суракматова поступило в в Бишкекскую ТИК. Оно также направлено им в Бишкекский городской кенеш и ЦИК КР, сообщает пресс-служба ЦИКа.

При этом сообщается, что Бишкекская ТИК сегодня на своем заседании рассмотрела заявление от граждан Умуралиевой К., Антроповой С. и Биккулова Р., в котором они просят не регистрировать Суракматова А. кандидатом на должность мэра города Бишкек, ссылаясь на Закон "О конфликте интересов" и направить в Бишкекский городской кенеш сообщение о необходимости выдвижения другого кандидата.

Решением БТИК принято решение отказать в удовлетворении жалобы (о нерегистрации кандидата). Также Бишкекская ТИК рекомендует БГК принять необходимые меры по управлению возможным конфликтом интересов в случае его наличия в соответствии с Законом "О конфликте интересов" при избрании и дальнейшем вступлении в должность мэра города Бишкек.

Напомним, завтра, 8 августа, пройдет голосование членов Бишкекского городского кенеша по кандидатуре Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/372653
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, ЦИК, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  