В столице закроют на ремонт обе стороны бульвара Эркиндик

По информации Управления капитального строительства столичной мэрии с 8 августа для автомобильного движения будут закрыты обе стороны бульвара Эркиндик между улицами Абдымомунова и Фрунзе.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на данном участке будут проведены работы по замене дорожного полотна и переустановлены дорожные бордюры. Работы продлятся до 26 августа текущего года.

Управление капитального строительства столичного муниципалитета приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы продумывать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.