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В столице закроют на ремонт обе стороны бульвара Эркиндик

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства столичной мэрии с 8 августа для автомобильного движения будут закрыты обе стороны бульвара Эркиндик между улицами Абдымомунова и Фрунзе.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" на данном участке будут проведены работы по замене дорожного полотна и переустановлены дорожные бордюры. Работы продлятся до 26 августа текущего года.

Управление капитального строительства столичного муниципалитета приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит горожан и гостей столицы продумывать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372654
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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