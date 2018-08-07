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О чем Эрдоган попросит Жээнбекова на Тюркском совете?

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- Елена Цой
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, переговорил по телефону с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, сообщает отдел информполитики АПКР.

Сообщается, что во время телефонного разговора президенты двух республик обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий 6-й Саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Отметим, что на сегодняшний день Тюркский совет пока не показал всей серьезности своего геополитического и экономического потенциала. Но за саммитами этой организации следят во всем мире.

Не исключено, что в рамках "тюркского" сбора будут сделаны важные заявления, в т.ч., со стороны Жээнбекова и Назарбаева.

Также можно ожидать, что в рамках визита новоизбранный президент Турции Эрдоган вновь поднимет вопрос о закрытии образовательных учреждений "Себат" (теперь - "Сапат" - ред.). Об этом, в частности, недвусмысленно намекали представители турецкой дипмиссии в Кыргызстане на недавней встрече с журналистами.

В продолжении международной тематики. Сегодня Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнование Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами в результате землетрясений на острове Ломбок Республики Индонезия.

"С глубокой скорбью воспринял весть о землетрясениях, произошедших на острове Ломбок Республики Индонезия, повлекших многочисленные человеческие жертвы и разрушения.

Выражаю слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – отмечается в телеграмме Главы государства.

URL: https://www.vb.kg/372655
Теги:
Казахстан, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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