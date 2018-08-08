Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Заявление об уходе написал руководитель аппарата правительства

1687  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" в связи с переходом на другую работу Мукамбетов Мурат Картайбекович освобожден от занимаемой должности руководителя Аппарата Правительства - министра Кыргызской Республики по собственному желанию.

Напомним, накануне отдел информполитики АПКР сообщил о том, что президент принял прошение об отставке министра юстиции Айнур Абдылдаевой.

URL: https://www.vb.kg/372658
Теги:
президент, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  