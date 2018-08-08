Заявление об уходе написал руководитель аппарата правительства

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 24 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" в связи с переходом на другую работу Мукамбетов Мурат Картайбекович освобожден от занимаемой должности руководителя Аппарата Правительства - министра Кыргызской Республики по собственному желанию.

Напомним, накануне отдел информполитики АПКР сообщил о том, что президент принял прошение об отставке министра юстиции Айнур Абдылдаевой.