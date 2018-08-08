Погода
$ 68.04 - 68.22
€ 78.57 - 79.22

Сегодня закроют участок проспекта Айтматова

431  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек сегодня, с 8 августа начинаются дорожные работы на участке проспекта Айтматова между улицами Ахунбаева и Горького.

Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На данном участке будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 28 августа текущего года. Объезд будет осуществляться по улицам Токтоналиева на востоке и Джунусалиева и Бакаева на западе.

11-12 августа будут проводиться дорожные работы на перекрестке проспекта Айтматова и улицы Ахунбаева. В остальные дни этот перекресток и перекрестки проспекта Айтматова с улицами Айни, Жаманбаева и Горького будут открыты для движения автомобильного транспорта.

УКС мэрии города Бишкек приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372662
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
арча
08.08.2018, 11:31

молодцы , главное , чтобы было качественно 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  