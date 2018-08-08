Сегодня закроют участок проспекта Айтматова

По информации Управления капитального строительства мэрии города Бишкек сегодня, с 8 августа начинаются дорожные работы на участке проспекта Айтматова между улицами Ахунбаева и Горького.

Дорожные работы будут проводиться в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". На данном участке будет заменено дорожное полотно и установлены новые дорожные бордюры. Работы продлятся до 28 августа текущего года. Объезд будет осуществляться по улицам Токтоналиева на востоке и Джунусалиева и Бакаева на западе.

11-12 августа будут проводиться дорожные работы на перекрестке проспекта Айтматова и улицы Ахунбаева. В остальные дни этот перекресток и перекрестки проспекта Айтматова с улицами Айни, Жаманбаева и Горького будут открыты для движения автомобильного транспорта.

УКС мэрии города Бишкек приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы пользоваться альтернативными путями для передвижения на автомобильном транспорте.