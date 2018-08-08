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Депутаты БГК решили не заслушивать кандидата в мэры Бишкека

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- Оксана Гут
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Депутаты Бишкекского горкенеша приступили к обсуждению повестки дня. В ней один вопрос - проведение выборов мэра столицы.

Напомним, единственную кандидатуру представила коалиция большинства БГК.

Ни фракция "Республика-Ата-Журт", ни премьер-министр своим правом на выдвижение претендента не воспользовались.

Азиз Суракматов ранее работал в Бишкекглавархитектуре, был депутатом горкенеша и спикером БГК.

Кандидат на пост главы муниципалитета должен набрать больше половины голосов всех депутатов, чтобы считаться избранным. В противном случае будут назначены повторные выборы не позднее месячного срока со дня внесения новых кандидатур.

URL: https://www.vb.kg/372664
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, Бишкек, мэр
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