Комитет нацбезопасности пресек контрабанду табачных изделий

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ КР пресечен контрабандный ввоз табачной продукции из Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику.

В частности, 22 и 23 июля 2018 года на территории Лейлекского района Баткенской области задержаны автомашины марки "Хонда Степвагон" и "Тойота Эстима" соответственно. В ходе осмотра автотранспортных средств выявлены 40 тысяч пачек сигарет известных табачных компаний с акцизными марками Республики Таджикистан.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что задержанный груз был ввезен на территорию Кыргызской Республики контрабандным путем.

Тем самым в результате незаконного ввоза табачных изделий без уплаты таможенных платежей сумма ущерба составила 1 млн 556 тыс. 602 сомов. Общая стоимость задержанного груза - 2 млн 400 тыс. сом.

30 июля 2018 года по данным фактам следственными органами ГКНБ КР возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 200 (Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок) и ст. 204 ч.1 (Контрабанда) УК КР.

Ведется следствие.