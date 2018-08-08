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Сотрудников фабрики Ак-Тюз уволили, не выплатив деньги за работу

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- Виктория Григоренко
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Сотрудники золотоизвлекательной фабрики Ак-Тюз в Кемине вышли на митинг. Об этом сообщили VB.KG источники.

Отмечается, что рабочим не выдали зарплату за четыре месяца.

- Теперь их всех уволили, не выплатив обещанного. И, судя по всему, денег у руководства фабрики нет. Инвестор фабрики в Ак-Тюзе - российская компании ЗАО "ТК "Гео Резерв". Ее главой является миллиардер Дмитрий Босов. Но инвестор сложившуюся ситуацию никак не комментирует.

Стоит напомнить, что в конце февраля 2018 года местные жители сообщили, что на фабрике произошел прорыв в трубе, идущей вдоль дороги от золотоизвлекательного завода к дамбе хвостохранилищ. По словам сельчан, химические отходы, среди которых и уран, вылились в реку и разлились по трассе. В устранении последствий были задействованы специалисты МЧС.

URL: https://www.vb.kg/372667
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, митинг, Россия, Бишкек, деньги
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