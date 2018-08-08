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Выбрали! Новый мэр Бишкека - Суракматов

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- Оксана Гут
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Азиз Суракматов выбран мэром столицы. "За" его кандидатуру проголосовали 43 депутата.

Всего на заседании присутствовали 44 депутата из 45. Один мандат от "Онугуу-Прогресс" остается вакантным. Место Аликбая Сариева ещё никто не занял.

Напомним, в этот раз депутаты горкенеша решили отказаться от традиции дарить чапан и камчу избранному градоначальнику. Об этом просили гражданские активисты.

Чуть ранее председатель БГК Алмаз Кененбаев прокомментировал требования митингующих у здания мэрии о роспуске депутатов.

- Нас избирали горожане, и мы должны работать. Сейчас конец лета, скопилось много проблем, которые требуют решения. Каждый бишкекчанин может высказывать свое мнение... Мы к нему прислушаемся, - отметил Кененбаев.

URL: https://www.vb.kg/372668
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекский горкенеш, мэрия, выборы, Бишкек, мэр
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Комментарии
читатель
08.08.2018, 12:48

Поздравляю! Желаю успехов! Хотелось бы единственное попросить обратить внимание на маленький скверик между улицами Токтогула-Киевская и Свердлова-Тимирязева. Бывший мэр начал было наводить порядок,да не успел. Там бы воду провести (разбрызгиватели)  и ёлки, сосна посадить.

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