Выбрали! Новый мэр Бишкека - Суракматов

Азиз Суракматов выбран мэром столицы. "За" его кандидатуру проголосовали 43 депутата.

Всего на заседании присутствовали 44 депутата из 45. Один мандат от "Онугуу-Прогресс" остается вакантным. Место Аликбая Сариева ещё никто не занял.

Напомним, в этот раз депутаты горкенеша решили отказаться от традиции дарить чапан и камчу избранному градоначальнику. Об этом просили гражданские активисты.

Чуть ранее председатель БГК Алмаз Кененбаев прокомментировал требования митингующих у здания мэрии о роспуске депутатов.

- Нас избирали горожане, и мы должны работать. Сейчас конец лета, скопилось много проблем, которые требуют решения. Каждый бишкекчанин может высказывать свое мнение... Мы к нему прислушаемся, - отметил Кененбаев.