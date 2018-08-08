"Дым Культуры" игнорируют правила парковки. Свинство!

Продолжение на тему тротуарной парковки!!! Сколько можно, просто свинство со стороны автовладельцев! Кафе "Дым Культуры" на ул. Панфилова 64 (пер. Горького) устроило незаконную парковку на тротуаре, в вечернее время просто не пройти и не проехать с детской коляской. Почему мой ребенок должен обтирать грязные машины и протискиваться боком??? На просьбу установить парковочные барьеры, администрация отвечает игнором. Водители на просьбу отъехать назад тоже никак не реагируют - просто ничего не делают.

Народную новость прислала Дарья.