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"Дым Культуры" игнорируют правила парковки. Свинство!

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- ВБ
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Продолжение на тему тротуарной парковки!!! Сколько можно, просто свинство со стороны автовладельцев! Кафе "Дым Культуры" на ул. Панфилова 64 (пер. Горького) устроило незаконную парковку на тротуаре, в вечернее время просто не пройти и не проехать с детской коляской. Почему мой ребенок должен обтирать грязные машины и протискиваться боком??? На просьбу установить парковочные барьеры, администрация отвечает игнором. Водители на просьбу отъехать назад тоже никак не реагируют - просто ничего не делают.

Народную новость прислала Дарья.

URL: https://www.vb.kg/372670
Теги:
дороги, ПДД, Бишкек
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