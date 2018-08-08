В Караколе парень чуть не сжег квартиру дочери убитой директора медучилища

6-августа примерно в 3.30 часов в дежурную часть ОВД г. Каракол поступило сообщение о том, что в пустующей квартире одного из многоэтажных домов произошел пожар.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа городской милиции и пожарная служба МЧС. Последние своевременно локализовали возгорание.

Как оказалось, нынешняя владелица квартиры, 38-летняя жительница г. Каракол . Ранее квартира принадлежала убитому директору медицинского училища Анарбубу Апсалиевой.

В ходе расследования выяснилось, что пожар мог возникнуть из-за поджога. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции были задержаны местные жители Ж. Акжолтой 2000 г.р. и его родственник М. Адилет 1999 г.р., которые признали свою вину в совершенном преступлении.

- По словам задержанных, несовершеннолетний (18 лет ему еще не исполнилось - ред.) Ж. Акжолтой приревновал свою девушку и решил ей таким образом отомстить. Квартира принадлежала ее убитой матери - директору медицинского училища Анарбубу Апсалиевой. Сама девушка жила с опекуном, 38-летней жительницей г. Каракол, так как еще не достигла совершеннолетия, но часто бывала в данной квартире. Ее парень вместе с родственником проникли через балкон в помещение, разлили бензин в комнате девушки и подожгли, - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 174 ч.2 п.1 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога" УК КР.

Решением городского суда для задержанных избрана мера пресечения - домашний арест.

Ведется следствие.