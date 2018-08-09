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В Кыргызстане будет проведено исследование по теневой экономике

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- ВБ
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В Кыргызской Республике будет проведено исследование по теневой экономике. Договоренность об этом достигнута Аппаратом Правительства Кыргызской Республики и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В ходе проведения исследования по теневой экономике особое внимание будет уделено таким аспектам, как изучение масштабов теневой экономики в различных секторах, вопросы фискальной политики и регуляторных функций, зеркальная статистики, производство товаров и услуг. По итогам исследования будут выработаны меры по сокращению теневой экономики.

Учитывая важность сокращения масштабов теневой экономики, ЕБРР согласился предоставить экспертную помощь и техническое содействие в реализации данного проекта.

Был объявлен тендер по найму экспертов (консультантов) для проведения исследования в части ненаблюдаемого сектора экономики Кыргызской Республики и выработки рекомендаций для его сокращения. Победителем тендера объявлена компания PricewaterhauseCoopers LLP ("PwC").

Отметим, что по результатам проведенного исследования и рекомендаций по снижению ненаблюдаемого сектора экономики будет подготовлен План мероприятий Правительства Кыргызской Республики по сокращению уровня ненаблюдаемого сектора экономики на 2019-2020 гг., сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/372685
Теги:
Минэкономики, правительство, теневая экономика, Кыргызстан, экономика
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