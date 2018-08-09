В Бишкек прибыли новые троллейбусы из России и Беларуси

По информации Бишкекского троллейбусного управления по проекту "Развитие общественного транспорта города Бишкек" финансируемый Европейским Банком Реконструкции и Развития в столицу прибыли 37 новых троллейбусов из России и Беларуси.

Так, на сегодняшний день в Бишкек прибыли 15 единиц низкопольных троллейбусов производства ОАО "Белкоммунмаш" (Беларусь) и 22 среднепольных троллейбуса из России ООО "Тролза Маркет".

Более того, специалистами заводов изготовителей проведено обучение водителей БТУ (Бишкекское троллейбусное управление), по эксплуатации троллейбусов теристерно-резисторного (электронного) управления.

В связи с ремонтными мероприятиями на дорогах Бишкека 70% новых троллейбусов пока простаивают, сообщает пресс-служба мэрии.