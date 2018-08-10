Нацбанк планирует войти в капитал "Гарантийного фонда"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 9 августа, принял председателя Национального банка страны Толкунбека Абдыгулова.

Председатель Национального банка представил информацию о проводимой денежно-кредитной политике, текущей ситуации в банковском секторе, а также принимаемых мерах по обеспечению стабильности курса национальной валюты.

Толкунбек Абдыгулов также рассказал Главе государства о мерах, предпринимаемых Национальным банком по созданию благоприятных условий для развития и поддержки малого предпринимательства и расширения кредитования.

В частности, был рассмотрен вопрос вхождения Национального банка в капитал ОАО "Гарантийный фонд". Как отметил Толкунбек Абдыгулов, капитализация Гарантийного фонда позволит увеличить число и объем предоставляемых кредитов в регионах. Соответствующий пакет законопроектов для вхождения Национального банка в капитал Гарантийного фонда был разработан и находится на общественном обсуждении.

Кроме того Толкунбек Абдыгулов отметил, что за счет средств Национального банка по линии Российско-Кыргызского Фонда развития Гарантийному Фонду был предоставлен кредит в размере 100 млн сомов.

В ходе встречи Президент Сооронбай Жээнбеков упомянул о встрече с соотечественниками и участии в форуме "Мекендештер". Он отметил, что кыргызстанцы, работающие за рубежом, готовы принять активное участие в развитии экономики страны. "Многие соотечественники хотят инвестировать средства на развитие экономики нашей страны, строить совместные заводы, социальные объекты. Наша задача обеспечить их соответствующими инструментами и стимулами для этого. В этой связи Нацбанку совместно с Правительством необходимо вести соответствующую работу", - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость дальнейшего принятия мер для снижения процентных ставок по кредитам для предпринимателей и поручил вести активную работу по увеличению объема кредитования малого бизнеса.

Президент Сооронбай Жээнбеков приоритетным направлением работы Национального банка и всей банковской системы обозначил вопросы развития цифрового финансового пространства, банковской инфраструктуры, доли безналичных платежей, а также увеличения количества банкоматов, ПОС-терминалов именно в регионах страны.