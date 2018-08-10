Погода
$ 68.29 - 68.50
€ 78.72 - 79.30

Нацбанк планирует войти в капитал "Гарантийного фонда"

118  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 9 августа, принял председателя Национального банка страны Толкунбека Абдыгулова.

Председатель Национального банка представил информацию о проводимой денежно-кредитной политике, текущей ситуации в банковском секторе, а также принимаемых мерах по обеспечению стабильности курса национальной валюты.

Толкунбек Абдыгулов также рассказал Главе государства о мерах, предпринимаемых Национальным банком по созданию благоприятных условий для развития и поддержки малого предпринимательства и расширения кредитования.

В частности, был рассмотрен вопрос вхождения Национального банка в капитал ОАО "Гарантийный фонд". Как отметил Толкунбек Абдыгулов, капитализация Гарантийного фонда позволит увеличить число и объем предоставляемых кредитов в регионах. Соответствующий пакет законопроектов для вхождения Национального банка в капитал Гарантийного фонда был разработан и находится на общественном обсуждении.

Кроме того Толкунбек Абдыгулов отметил, что за счет средств Национального банка по линии Российско-Кыргызского Фонда развития Гарантийному Фонду был предоставлен кредит в размере 100 млн сомов.

В ходе встречи Президент Сооронбай Жээнбеков упомянул о встрече с соотечественниками и участии в форуме "Мекендештер". Он отметил, что кыргызстанцы, работающие за рубежом, готовы принять активное участие в развитии экономики страны. "Многие соотечественники хотят инвестировать средства на развитие экономики нашей страны, строить совместные заводы, социальные объекты. Наша задача обеспечить их соответствующими инструментами и стимулами для этого. В этой связи Нацбанку совместно с Правительством необходимо вести соответствующую работу", - отметил Глава государства.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость дальнейшего принятия мер для снижения процентных ставок по кредитам для предпринимателей и поручил вести активную работу по увеличению объема кредитования малого бизнеса.

Президент Сооронбай Жээнбеков приоритетным направлением работы Национального банка и всей банковской системы обозначил вопросы развития цифрового финансового пространства, банковской инфраструктуры, доли безналичных платежей, а также увеличения количества банкоматов, ПОС-терминалов именно в регионах страны.

URL: https://www.vb.kg/372710
Теги:
НБ КР, президент, экономика, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  