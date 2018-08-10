По факту незаконно выделенного под строительство участка возбуждено дело

Прокуратурой города Бишкек по факту злоупотребления должностным положением сотрудниками Управления земельных ресурсов мэрии г.Бишкек (далее - УЗР) и Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" возбуждено уголовное дело по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызской Республики.

Проверкой установлено, что должностные лица УЗР, МП "Бишкекглавархитектура" и мэрии г.Бишкек, действуя в интересах гражданина "Д.Я.", в нарушение требований земельного законодательства, незаконно предоставили право временного пользования земельным участком общей площадью 0,772 га под проектирование и строительство многоэтажных жилых домов по ул.Масалиева г.Бишкек.

Далее, МП "Бишкекглавархитектура" подготовило градостроительное заключение, предоставив исключительное право "Д.Я". на возможность получения земель общего пользования без внесения корректуры в ПДП южной части и разработки проекта застройки квартала.

Вместе с тем, должностные лица УЗР в тот же день внесли вышеуказанный вопрос на рассмотрение Комиссии, где было принято решение внести изменения в договор в части изменения конфигурации земельного участка с сохранением площади, после чего составлено дополнительное соглашение.

В свою очередь "Д.Я.", не имея намерений на строительство объекта, выставил данный земельный участок в качестве залога на получение кредита в сумме 1 млн. 100 тыс. сомов.

Уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.