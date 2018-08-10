С Индиры Джолдубаевой требуют компенсацию морального вреда

Слепой поэт Темирлан Ормуков требует моральной компенсации от бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook накануне.

"За потраченные нервы и проблемы с судебной системой Индира Джолдубаева должна выплатить деньги", - подчеркнул поэт.

В Верховном суде пояснили, что информация от Ормукова – не шутка. Он действительно подал иск в Октябрьский район Бишкека.

Стоит напомнить, что в 2017 года в отношении Темирлана Ормукова было возбуждено уголовное дело за клевету. Он был одним из тех, кто критиковал Алмазбека Атамбаева и его окружение.