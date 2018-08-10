Погода
$ 68.29 - 68.50
€ 78.72 - 79.30

С Индиры Джолдубаевой требуют компенсацию морального вреда

172  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Слепой поэт Темирлан Ормуков требует моральной компенсации от бывшего генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook накануне.

"За потраченные нервы и проблемы с судебной системой Индира Джолдубаева должна выплатить деньги", - подчеркнул поэт.

В Верховном суде пояснили, что информация от Ормукова – не шутка. Он действительно подал иск в Октябрьский район Бишкека.

Стоит напомнить, что в 2017 года в отношении Темирлана Ормукова было возбуждено уголовное дело за клевету. Он был одним из тех, кто критиковал Алмазбека Атамбаева и его окружение.

URL: https://www.vb.kg/372716
Теги:
Верховный суд, Октябрьский район, Индира Джолдубаева, поэт, Бишкек, деньги
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  