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Умер "неизвестный пациент". Предварительная причина - менингоэнцефалит

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- Виктория Григоренко
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Родственники неизвестного пациента Нацгоспиталя нашлись, но парень, к сожалению, умер. Об этом сообщил VB.KG заместитель главного врача ГКБ Талант Арстанкулов.

Он отметил, что парню на момент смерти было всего 18 лет, он 2000 года рождения.

- Уроженец Нарынской области. В Бишкек он, по словам родственников, приехал на заработки. Умер молодой человек от воспалительного процесса оболочек головного мозга – менингоэнцефалит. Каких-либо травм и следов насильственной смерти в процессе визуального обследования нами обнаружено не было. Поэтому точный диагноз летального исхода поставит уже специалист судмедэкспертизы, - пояснил Арстанкулов.

Как уточняется, на данный момент тело найденного в бессознательном состоянии в Бишкеке пациента передано в морг. О случившимся родители парня узнали из публикации в СМИ.

Напомним, о поступившим в Нацгоспиталь пациенте без документов сообщила на своей странице в Facebook врач экстренной помощи ГКБ Жанар Айдарова. Только благодаря ее содействию нашлись родственники нарынчанина.

URL: https://www.vb.kg/372723
Теги:
дети, Нарынская область, погибшие, Кыргызстан, медицина, Минздрав
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