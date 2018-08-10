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В "Манасе" появится отдельная зона для местного прилета

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- ВБ
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Для повышения качества обслуживания пассажиров в восточной стороне аэровокзала международного аэропорта "Манас" в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по проекту "Перепрофилирование и расширение зоны прилета местных авиалиний".

На данный момент в аэропорту есть только сектор для вылета местных рейсов, а зал прилета для пассажиров местных и международных рейсов пока один.

Внедрение отдельной зоны повысит удобство и комфорт пассажиров и гостей аэровокзала. Для этого в зоне местных прилетов будет предусмотрен отдельный вход/выход. Один со стороны перрона с северной части, а другой с южной стороны аэровокзала. Кроме этого, планируется отдельная парковка для местных авиалиний.

Общий зал местного прилета разделен на зал выдачи багажа (854 кв.м), где установлен отдельный транспортер по выдаче багажа, и на зал ожидания для встречающих (701 кв.м.). Общая площадь зоны местного прилета составит 1555 кв.м.

В зоне предусмотрены женский и мужской санузлы, а также отдельный санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ).

Завершение основных работ запланировано на 31 августа 2018 года.

URL: https://www.vb.kg/372726
Теги:
аэропорт, Манас
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