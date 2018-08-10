Премьер-министр КР принял Посла Саудовской Аравии

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Абдурахмана бин Саид Аль-Жума, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Премьер-министр отметил, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Саудовской Аравией развиваются путем наращивания политического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на взаимовыгодной основе в интересах двух дружественных народов.

"У нас имеются все основания для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. При этом взаимодействие в области туризма и привлечения инвестиций является одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Так, в настоящее время большую часть туристов из арабских стран, приезжающих в нашу республику, составляют туристы из Королевства Саудовская Аравия", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь Абдурахман бин Саид Аль-Жума с удовлетворением констатировал, что разноплановое сотрудничество между странами развивается в духе партнерства и взаимоуважения.

"Саудовская Аравия всегда готова к конструктивному диалогу и намерена дальше продолжать развивать тесное взаимодействие с Кыргызской Республикой на взаимовыгодной основе. Кыргызстан интересен инвесторам из Саудовской Аравии, которые готовы приезжать и работать здесь. Подтверждая ваши слова, хочу отметить, что только за июнь-июль текущего года Кыргызскую Республику посетило порядка 7 тысяч туристов из Саудовской Аравии. Я уверен, что такая положительная динамика отвечает интересам обеих сторон", – сказал он.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов в рамках Арабской координационной группы, включая реализацию социально значимых проектов, по которым ранее были достигнуты договоренности.