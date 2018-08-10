Погода
$ 68.29 - 68.50
€ 78.72 - 79.30

Премьер-министр КР принял Посла Саудовской Аравии

151  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызской Республике Абдурахмана бин Саид Аль-Жума, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Премьер-министр отметил, что двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Саудовской Аравией развиваются путем наращивания политического диалога, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на взаимовыгодной основе в интересах двух дружественных народов.

"У нас имеются все основания для дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. При этом взаимодействие в области туризма и привлечения инвестиций является одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Так, в настоящее время большую часть туристов из арабских стран, приезжающих в нашу республику, составляют туристы из Королевства Саудовская Аравия", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь Абдурахман бин Саид Аль-Жума с удовлетворением констатировал, что разноплановое сотрудничество между странами развивается в духе партнерства и взаимоуважения.

"Саудовская Аравия всегда готова к конструктивному диалогу и намерена дальше продолжать развивать тесное взаимодействие с Кыргызской Республикой на взаимовыгодной основе. Кыргызстан интересен инвесторам из Саудовской Аравии, которые готовы приезжать и работать здесь. Подтверждая ваши слова, хочу отметить, что только за июнь-июль текущего года Кыргызскую Республику посетило порядка 7 тысяч туристов из Саудовской Аравии. Я уверен, что такая положительная динамика отвечает интересам обеих сторон", – сказал он.

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов в рамках Арабской координационной группы, включая реализацию социально значимых проектов, по которым ранее были достигнуты договоренности.

URL: https://www.vb.kg/372727
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, посольство, правительство, Саудовская Аравия, Кыргызстан, экономика, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  