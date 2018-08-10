Третий день рождения Гайдукова: взрывное устройство было заложено в газоне

Взрывное устройство, которым пытались убить российского бизнесмена Александра Гайдукова, было заложено в кусте на придомовом газоне. Об этом сообщили VB.KG источники в правоохранительных органах.

"Машина предпринимателя из РФ осталось неповрежденной. Осколки от взрыва ранили бедро и кисть Гайдукова, а также разметали траву по тротуару. Это было самодельное взрывное устройство", - подчеркнул источник.

Стоит напомнить, что согласно расследованию издания "Дело№", которое оно проводило два года назад, в шесть часов вечера субботы, 9 апреля того года, в центре Бишкека - на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй - прогремели два выстрела.

Стреляли в немолодого солидного мужчину европейской внешности, который за несколько секунд до стрельбы вышел из офиса в "элитном" доме и сел в припаркованную дорогую автомашину марки "Ауди Q7".

Напавший - мужчина азиатской внешности в спортивном костюме. Он приблизился к автомашине и дважды выстрелил в водителя из обреза, пробив стекло на двери. Затем выбросил обрез в арык и скрылся.

Водитель практически не пострадал, поскольку обладал великолепной реакцией - за мгновение до выстрелов он откинулся на сиденье и пули прошли мимо. Мужчине зацепило (видимо, осколками стекла) лишь руку. Госпитализация не понадобилась - бригада медиков со столичной станции скорой медицинской помощи, расположенной как раз по соседству, обработала рану на месте.

Александр Леонидович Гайдуков, согласно базе данных Министерства юстиции КР, является одним из трёх соучредителей ОсОО "Бишкек-Экспо", прошедшего перерегистрацию в Октябрьском районе столицы сравнительно недавно - в мае 2015 года. Руководитель фирмы - некто Эдиль Мырзалиев. Вид деятельности фирмы - производство пищевых продуктов.

"Бишкек-Экспо" - "единственная крупная компания Кыргызстана, производящая экологически чистые масла". Пищевое масло эта фирма производит из грецкого ореха, благо есть богатая сырьевая база - самый большой в мире реликтовый ореховый лес, арсланбобский. Мощности предприятия позволяют получать до 20 тысяч литров масла в год, причём, масла, соответствующего всем международным стандартам - на что получены сертификаты в России, Германии и Израиле.

Примечательно, что Гайдуков прошёл курс повышения квалификации в Стокгольмской школе экономики (Швеция). Является учредителем и директором агентства деловой информации "NS информ плюс". Ещё титулы - член Международного общества профессионалов разведки в сфере конкуренции (SCIP, США) и президент Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.

В Кыргызстан Александр Гайдуков, по данным милиции, регулярно приезжает ещё с 1988 года, имея здесь крепкие связи с кем-то.

По данным источников "Дело№" в правоохранительных органах, автомашина "Ауди Q7", в которой был обстрелян бывший чекист Гайдуков, принадлежит Эмилю Бекбоеву, родному брату Замира Бекбоева. Он доводится Александру Гайдукову давним приятелем - вроде бы учились вместе. И Эмиль Бекбоев предоставил гостю из Санкт-Петербурга свой автомобиль.

Эмиль Исакович Бекбоев является директором строительной фирмы "Бабек ЛТД" (учредителем которой числится его отец). Но в Кыргызстане эту компанию больше привязывают к его высокопоставленному - в прошлом - брату.

Что примечательно, офис фирмы "Бабек ЛТД" в Бишкеке находится как раз на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй, где было совершено покушение на Александра Гайдукова.

"В последнее время у питерца Гайдукова в Кыргызстане появился ещё один бизнес - строительный. Он, насколько известно, выиграл тендер на строительство на территории российской авиабазы "Кант" православного храма в честь покровителя воинов - святого благоверного князя Александра Невского. В апреле прошлого года на торжественной церемонии закладки первого кирпича на фундамент будущего храма объективы фотокорреспондентов действительно запечатлели Гайдукова среди самых почётных гостей. По некоторым данным, это строительство Александр Гайдуков ведёт в партнёрстве со своим другом Эмилем Бекбоевым - то ли через компанию "Бабек ЛТД", то ли через какую-то другую фирму. И возможно, причина покушения кроется в этом", - подчеркивало тогда издание.