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Мэрия поздравила отличников муниципальной строительной сферы

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Сегодня, 10 августа, в зале заседаний столичного муниципалитета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя Кыргызстана.

Вице-мэр города Бишкек Бакытбек Дюшембиев поздравил руководителей и сотрудников структурных подразделений столичного муниципалитета, работающих в сфере строительства с их профессиональным праздником.

В торжественной обстановке вице-мэр вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты мэрии Бишкека, благодарственные письма, а также именные часы мэра города Бишкек и нагрудные знаки "Серебряный значок мэрии города Бишкек".

В своей поздравительной речи Бакытбек Дюшембиев пожелал им успехов в профессиональном поприще, крепкого здоровья и семейного благополучия. Вице-мэр столицы также отметил, что благодаря неустанному труду строителей в столице строятся новые дороги, мосты и новые социальные объекты. Он особо отметил огромный вклад строителей в развитие страны и города Бишкек.

В праздничном мероприятии также приняли участие глава МП "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тюлебердиев, начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, начальник Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбек Омурканов, а также сотрудники структурных подразделений, представителей строительных организаций города Бишкек.

За добросовестный и плодотворный труд Почетной грамотой мэрии города Бишкек были награждены:

- Шаршенбиева Мээрим Жумакеевна – главный специалист отдела долевого строительства Управления капитального строительства мэрии города Бишкек;

- Жениш уулу Алмаз – ведущий специалист отдела инженерной и технической подготовки производстваУправления капитального строительства мэрии г. Бишкек;

- Жунушалиев Мирбек Төлөбекович – ведущий специалист отдела технического надзора Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии г. Бишкек;

- Сатыбалдиев Алмазбек Жаркынаалиевич - главный специалист отдела технического надзора Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии г. Бишкек;

- Тренина Анна Владимировна – заместитель начальника Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура";

- Бапышов Данияр Нуруясович – главный специалист отдела по земельным участкам при индивидуальных жилых домах Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура";

- Наматбаева Махабат Рыскуловна – специалист отдел архитектурно-планировочных условий, архитектурных заключений, согласования и выдачи разрешений Управления градостроительства и архитектуры;

- Шаршеналиев Эсенбек Зарипбекович – ведущий специалист отдела контроля западной зоны Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек;

- Солтонкулов Асылбек Абдугуламович - инженер-лаборант 1 категории МП "Испытательная дорожная лаборатория";

- Толобекова Замира Шараповна – ведущий специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек;

За добросовестный и плодотворный труд объявлена благодарность:

- Маткулову Санжару Жапарбековичу - специалисту отдела контроля восточной зоны Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек;

- Абылүсөнову Эсену Жумадиловичу - инженеру-лаборанту 2 категории МП "Испытательная дорожная лаборатория";

- Чолпонбаеву Нурбеку Самаркановичу - начальнику дорожно-строительного участка МП " Бишкекасфальтсервис";

- Кожобекову Жумагазы Султангазиевичу - водителю автомашины МП "Бишкекасфальтсервис".

Также за добросовестный и плодотворный труд именными часами мэра города Бишкек награждены:

Чолпонбаев Болота - заведующий отделом градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек;

- Оранова Наталья Ивановна – главный специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек.

А также нагрудным знаком "Серебряный значок мэрии города Бишкек" был награжден - Жамалов Эмиль Абдирашитович – главный специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии г. Бишкек.

URL: https://www.vb.kg/372729
Теги:
мэрия, праздник, строительство, Бишкек
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