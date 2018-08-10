Мэрия поздравила отличников муниципальной строительной сферы

Сегодня, 10 августа, в зале заседаний столичного муниципалитета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя Кыргызстана.
Вице-мэр города Бишкек Бакытбек Дюшембиев поздравил руководителей и сотрудников структурных подразделений столичного муниципалитета, работающих в сфере строительства с их профессиональным праздником.
В торжественной обстановке вице-мэр вручил отличившимся сотрудникам почетные грамоты мэрии Бишкека, благодарственные письма, а также именные часы мэра города Бишкек и нагрудные знаки "Серебряный значок мэрии города Бишкек".
В своей поздравительной речи Бакытбек Дюшембиев пожелал им успехов в профессиональном поприще, крепкого здоровья и семейного благополучия. Вице-мэр столицы также отметил, что благодаря неустанному труду строителей в столице строятся новые дороги, мосты и новые социальные объекты. Он особо отметил огромный вклад строителей в развитие страны и города Бишкек.
В праздничном мероприятии также приняли участие глава МП "Бишкекглавархитектуры" Асхат Тюлебердиев, начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, начальник Общественно-государственного управления капитального строительства Сталбек Омурканов, а также сотрудники структурных подразделений, представителей строительных организаций города Бишкек.
За добросовестный и плодотворный труд Почетной грамотой мэрии города Бишкек были награждены:
- Шаршенбиева Мээрим Жумакеевна – главный специалист отдела долевого строительства Управления капитального строительства мэрии города Бишкек;
- Жениш уулу Алмаз – ведущий специалист отдела инженерной и технической подготовки производстваУправления капитального строительства мэрии г. Бишкек;
- Жунушалиев Мирбек Төлөбекович – ведущий специалист отдела технического надзора Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии г. Бишкек;
- Сатыбалдиев Алмазбек Жаркынаалиевич - главный специалист отдела технического надзора Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии г. Бишкек;
- Тренина Анна Владимировна – заместитель начальника Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура";
- Бапышов Данияр Нуруясович – главный специалист отдела по земельным участкам при индивидуальных жилых домах Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура";
- Наматбаева Махабат Рыскуловна – специалист отдел архитектурно-планировочных условий, архитектурных заключений, согласования и выдачи разрешений Управления градостроительства и архитектуры;
- Шаршеналиев Эсенбек Зарипбекович – ведущий специалист отдела контроля западной зоны Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек;
- Солтонкулов Асылбек Абдугуламович - инженер-лаборант 1 категории МП "Испытательная дорожная лаборатория";
- Толобекова Замира Шараповна – ведущий специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек;
За добросовестный и плодотворный труд объявлена благодарность:
- Маткулову Санжару Жапарбековичу - специалисту отдела контроля восточной зоны Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек;
- Абылүсөнову Эсену Жумадиловичу - инженеру-лаборанту 2 категории МП "Испытательная дорожная лаборатория";
- Чолпонбаеву Нурбеку Самаркановичу - начальнику дорожно-строительного участка МП " Бишкекасфальтсервис";
- Кожобекову Жумагазы Султангазиевичу - водителю автомашины МП "Бишкекасфальтсервис".
Также за добросовестный и плодотворный труд именными часами мэра города Бишкек награждены:
– Чолпонбаев Болота - заведующий отделом градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек;
- Оранова Наталья Ивановна – главный специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии города Бишкек.
А также нагрудным знаком "Серебряный значок мэрии города Бишкек" был награжден - Жамалов Эмиль Абдирашитович – главный специалист отдела градостроительства центрального аппарата мэрии г. Бишкек.