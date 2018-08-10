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20-летнюю девушку "убила" беременность?

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- Оксана Гут
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20-летняя роженица из Таласской области поступила в роддом Бишкека №6 с подозрениями на сердечно-сосудистую патологию. Позже выяснилось, что у нее врожденный порок сердца. С таким диагнозом беременность противопоказана. Об этом редакции VB.KG сообщил консультант по охране материнства и детства Минздрава КР Адиль Эрманбетов.

- Сразу после операции кесарево сечения начались предполагаемые для клинической практики осложнения. Доставлена она была к нам 7 августа на реанимобиле с бригадой врачей из Таласской больницы. Врачи сделали все возможное, что было в их силах. Проводились консультации с кардиологами. Но пациентка скончалась 8 августа, - рассказал Адиль Эрманбетов.

Он также отметил, что у девушки были преждевременные роды на 36 неделе.

Новорожденный младенец находится в палате с интенсивной терапией в клиническом роддоме Наццентра охраны материнства и детства (№6).

Его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

В любом случае, отметили в Минздраве, будет проведено расследования факта смерти роженицы.

URL: https://www.vb.kg/372732
Теги:
дети, родильный дом, смертность, Таласская область, Бишкек
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