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Президент поручил наказать виновных в ситуации в войсковой части

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 августа, принял секретаря Совета безопасности КР Дамира Сагынбаева.

Дамир Сагынбаев доложил Главе государства о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту привлечения военнослужащих войсковой части 73809 Сухопутных войск Вооруженных сил КР к работам, не обусловленным военной службой, а также неуставных отношений между военнослужащими, повлекшими причинение отдельным из них телесных повреждений.

Уголовное дело было возбуждено 18 июня 2018 года Военной прокуратурой Бишкекского гарнизона по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 305 ч.1, 305 ч.2 п. 3 УК Кыргызской Республики.

Были проведены необходимые следственные мероприятия и назначены судебно-медицинские экспертизы, заключения которых были получены в начале августа текущего года.

Следствием установлены виновные лица и в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил секретарю Совета безопасности Дамиру Сагынбаеву тщательным образом изучить причины и условия, приведшие к нарушению законности и воинской дисциплины, допущенных командованием рассматриваемой воинской части и принять превентивные меры по недопущению аналогичных фактов в других воинских подразделениях.

Кроме того, дано указание Военной прокуратуре привлечь к строгой уголовной ответственности виновных лиц в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/372733
Теги:
президент, уголовная ответственность, совбез, Сооронбай Жээнбеков
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