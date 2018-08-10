Выстрелы, взрывы, террористы. Что происходит на базе ОДКБ "Кант"?

На базе ОДКБ в "Канте" военные имитировали боестолкновения с террористами. Об этом сообщает пресс-служба авиабазы.

Как уточняется, тренировку проводили подразделения антитеррора.

- Особенностью было максимальное приближение учений к реальным условиям, для чего использовались холостые патроны и взрывпакеты. Также во время боестолкновения имитировалось ранение военнослужащего с оказанием ему медицинской помощи, - отмечается в информации.

Закончилась тренировка успешным захватом и обезвреживанием "противника".