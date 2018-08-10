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Тамерлан Ибраимов возглавит группу по "дорожной безопасности"

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 августа, встретился с директором центра политико-правовых исследований Тамерланом Ибраимовым.

Во встрече приняли участие первый заместитель руководителя Аппарата Президента Досалы Эсеналиев и секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

Были обсуждены вопросы реформирования подразделений милиции, обеспечивающих дорожную безопасность.

В целях усиления правопорядка, защиты безопасности граждан принято решение создать рабочую группу, возглавлять которую предложено Тамерлану Ибраимову.

В состав рабочей группы войдут представители Аппарата Президента, Правительства, секретариата Совета безопасности и неправительственных организаций.

Также на встрече отмечено, что в первую очередь должна быть создана соответствующая законодательная база для начала работы в этом направлении.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что такие вопросы, как судебная реформа, обеспечение безопасности и правопорядка являются одними из важнейших задач, стоящих перед государством.

"Реформы в этих сферах - задача непростая и требует немало сил и времени. Но мы должны довести реформы до конца. Я ознакомился с вашей запиской, в ней изложены конструктивные идеи и мысли, которые должны быть реализованы. Нас ждет совместная, упорная работа", - подчеркнул Глава государства, обращаясь к Тамерлану Ибраимову.

Напомним, директор центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов вопросы реформирования безопасности дорожного движения озвучил во время встречи Президента Сооронбая Жээнбекова с представителями гражданского общества страны 19 июля 2018 года.

Тогда Президентом было предложено ему внести аналитическую записку в целях создания рабочей группы по данному вопросу.

Сегодня на встрече состоялось детальное обсуждение вопроса, в результате принято решение создать рабочую группу во главе с Тамерланом Ибраимовым.

URL: https://www.vb.kg/372735
Теги:
президент, безопасность, Безопасный город, Сооронбай Жээнбеков, Тамерлан Ибраимов
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